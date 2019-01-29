Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиционные цели, пополнение оборотного капитала
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
3 000 000—150 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса, 10,6% годовых — для субъектов малого бизнеса
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
от 3
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Материальное обеспечение
гарантии Корпорации МСП
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Форма выдачи
кредит
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма кредита
- получателями кредита на льготных условиях могут стать предприятия, ведущие деятельность или инвестиционные проекты в таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туризм, здравоохранение, утилизация отходов, а также отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки
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Дата актуализации
29.01.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 6 городах России
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
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Самара
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