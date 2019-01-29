Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита инвестиционные цели, пополнение оборотного капитала

Валюта рубли

Сумма кредита 3 000 000—150 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса, 10,6% годовых — для субъектов малого бизнеса

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней от 3

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП

Форма выдачи кредит

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита Особые ограничения получателями кредита на льготных условиях могут стать предприятия, ведущие деятельность или инвестиционные проекты в таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туризм, здравоохранение, утилизация отходов, а также отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки

Дата актуализации 29.01.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 6 городах России