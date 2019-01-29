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Кошелев-Банк, кредит для бизнеса

Программа 6,5

Основные сведения

  • Цель кредита
    инвестиционные цели, пополнение оборотного капитала
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    3 000 000—150 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса, 10,6% годовых — для субъектов малого бизнеса
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    от 3
  • Материальное обеспечение
    гарантии Корпорации МСП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита
    Особые ограничения
    • получателями кредита на льготных условиях могут стать предприятия, ведущие деятельность или инвестиционные проекты в таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туризм, здравоохранение, утилизация отходов, а также отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки
  • Дата актуализации
    29.01.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 6 городах России

Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(846) 251-00-00

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