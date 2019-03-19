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Ассоциация, кредит для бизнеса

Инвестиционный

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение, ремонт, реконструкция основных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11,15—14,05%
    12,65% годовых при залоге имущества и сроке финансирования до 5-ти лет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна с увеличением ставки
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • недвижимое имущество
    • оборудование
    • транспортные средства

    возраст ТС на момент заключения кредитного договора не более 3 лет — для отечественных и китайских марок, не более 7 лет — иных марок, количество предыдущих владельцев автомобиля — не более 3-х, наличие оригинального ПТС/ПСМ (без отметки «Дубликат»)

  • Поручительство
    бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • различные варианты залога
    Особые ограничения
    • +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога;
    • +2 п. п. при невыполнении обязательств по поддержанию оборотов по расчетному счету в банке
  • Дата актуализации
    19.03.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 31 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
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Телефоны
(831) 434-36-53

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