Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение, ремонт, реконструкция основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 11,15—14,05%

12,65% годовых при залоге имущества и сроке финансирования до 5-ти лет

Отсрочка начала погашения кредита возможна с увеличением ставки

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП недвижимое имущество оборудование транспортные средства возраст ТС на момент заключения кредитного договора не более 3 лет — для отечественных и китайских марок, не более 7 лет — иных марок, количество предыдущих владельцев автомобиля — не более 3-х, наличие оригинального ПТС/ПСМ (без отметки «Дубликат»)

Поручительство бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; различные варианты залога Особые ограничения +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога; +2 п. п. при невыполнении обязательств по поддержанию оборотов по расчетному счету в банке

Дата актуализации 19.03.2019 15:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 31 городе России