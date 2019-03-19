Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 10 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
срок транша – до 360 календарных дней
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Ставка по кредиту годовых
10,25—14,75%
11,75% годовых при сроке кредита 1 год при залоге имущества
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
со страхованием залога ставка ниже; возраст ТС на момент заключения кредитного договора не более 3 лет — для отечественных и китайских марок, не более 7 лет — иных марок, количество предыдущих владельцев автомобиля — не более 3-х, наличие оригинального ПТС/ПСМ (без отметки «Дубликат»)
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Поручительство
бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- низкая процентная ставка;
- различные варианты залога
- +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога;
- +2 п. п. при невыполнении обязательств по поддержанию оборотов по расчетному счету в банке
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Дата актуализации
19.03.2019 15:49