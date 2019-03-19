Рефинансирование
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование кредитов в других банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 10 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,75—13,15%
11,75% годовых при кредитовании на 5 лет и залоге имущества
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна при увеличении процентной ставки
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
со страхованием залога ставка ниже; возраст ТС на момент заключения кредитного договора не более 3 лет — для отечественных и китайских марок, не более 7 лет — иных марок, количество предыдущих владельцев автомобиля — не более 3-х, наличие оригинального ПТС/ПСМ (без отметки «Дубликат»)
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Поручительство
бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов
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Форма выдачи
кредит
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- низка процентная ставка;
- различные варианты залога
- +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога;
- +2 п. п. при невыполнении обязательств по поддержанию оборотов по расчетному счету в банке
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Дата актуализации
19.03.2019 15:50