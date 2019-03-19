Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита рефинансирование кредитов в других банках

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 9,75—13,15%

11,75% годовых при кредитовании на 5 лет и залоге имущества

Отсрочка начала погашения кредита возможна при увеличении процентной ставки

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства со страхованием залога ставка ниже; возраст ТС на момент заключения кредитного договора не более 3 лет — для отечественных и китайских марок, не более 7 лет — иных марок, количество предыдущих владельцев автомобиля — не более 3-х, наличие оригинального ПТС/ПСМ (без отметки «Дубликат»)

Поручительство бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов

Форма выдачи кредит

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низка процентная ставка; различные варианты залога Особые ограничения +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога; +2 п. п. при невыполнении обязательств по поддержанию оборотов по расчетному счету в банке

Дата актуализации 19.03.2019 15:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 31 городе России