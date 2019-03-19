Основные средства
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение транспортных средств, оборудования, спецтехники
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
ПВ — от 20% стоимости транспортного средства
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
11,25—13,55%
12,25% годовых при сроке кредита до 3-х лет и ПВ от 20%
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Материальное обеспечение
- оборудование
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
со страхованием залога ставка ниже; возраст ТС на момент заключения кредитного договора не более 3 лет — для отечественных и китайских марок, не более 7 лет — иных марок, количество предыдущих владельцев автомобиля — не более 3-х, наличие оригинального ПТС/ПСМ (без отметки «Дубликат»)
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Поручительство
бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов
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Форма выдачи
кредит
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- низкая процентная ставка
- +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога
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Дата актуализации
19.03.2019 15:47