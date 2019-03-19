Основные средства

Основные сведения Цель кредита приобретение транспортных средств, оборудования, спецтехники

Валюта рубли

Сумма кредита ПВ — от 20% стоимости транспортного средства

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 11,25—13,55%

12,25% годовых при сроке кредита до 3-х лет и ПВ от 20%

Материальное обеспечение оборудование приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства со страхованием залога ставка ниже; возраст ТС на момент заключения кредитного договора не более 3 лет — для отечественных и китайских марок, не более 7 лет — иных марок, количество предыдущих владельцев автомобиля — не более 3-х, наличие оригинального ПТС/ПСМ (без отметки «Дубликат»)

Поручительство бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка Особые ограничения +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога

Дата актуализации 19.03.2019 15:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Основные средства» в 31 городе России