Коммерческая ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение недвижимого имущества

Валюта рубли

Сумма кредита ПВ — от 20%

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 11,25—13,55%

12,25% годовых действует при сроке кредита до 5-ти лет, ПВ от 20% и ежемесячном погашении долга равными долями

Отсрочка начала погашения кредита возможна с увеличением процентной ставки

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество страхование залога — по желанию

Поручительство бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма на длительный срок Особые ограничения +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога

Дата актуализации 19.03.2019 15:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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