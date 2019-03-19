Коммерческая ипотека
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение недвижимого имущества
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
ПВ — от 20%
-
Срок кредита
до 7 лет
-
Ставка по кредиту годовых
11,25—13,55%
12,25% годовых действует при сроке кредита до 5-ти лет, ПВ от 20% и ежемесячном погашении долга равными долями
-
Отсрочка начала погашения кредита
возможна с увеличением процентной ставки
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
страхование залога — по желанию
-
Поручительство
бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма на длительный срок
- +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога
-
Дата актуализации
19.03.2019 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 31 городе России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
1025200000352
в вашем городе
Нижний Новгород
(831) 434-36-53