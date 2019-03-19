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Ассоциация, кредит для бизнеса

Коммерческая ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение недвижимого имущества
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    ПВ — от 20%
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11,25—13,55%
    12,25% годовых действует при сроке кредита до 5-ти лет, ПВ от 20% и ежемесячном погашении долга равными долями
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна с увеличением процентной ставки
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    страхование залога — по желанию

  • Поручительство
    бенефициаров бизнеса; для ИП — супругов
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма на длительный срок
    Особые ограничения
    • +1 п. п. при невыполнении принятых обязательств по страхованию залога
  • Дата актуализации
    19.03.2019 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая ипотека» в 31 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(831) 434-36-53

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