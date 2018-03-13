Обеспечительный

Основные сведения Цель кредита финансирование участия в конкурсах и аукционах, обеспечение исполнения обязательств по контракту, исполнение договора/контракта

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—50 000 000

до 5% стоимости контракта на участие в конкурсе/аукционе в рамках 44-ФЗ; до 30% — на обеспечение исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ; до 80% — на исполнение договора/контракта

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых 13—18,3%

в зависимости от оценки кредитоспособности клиента

Срок рассмотрения заявки, дней 3—5

Материальное обеспечение не требуется недвижимость смешанное обеспечение транспортные средства любого ликвидного имущества; на исполнение договора/контракта — залог не менее 50% от суммы финансирования (возможно смешанный залог, кроме товаров в обороте)

Поручительство фактических собственников бизнеса

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) единовременно в конце срока индивидуальный график сезонный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику срок ведения бизнеса от 3-х месяцев для тех, кто входит в ГК и от 12 месяцев для одного из предприятий, входящих в Группу; от 12 месяцев — для тех, кто не входит в ГК; годовая выручка — до 120 млн. руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; залог не требуется в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ПП Минусы высокая процентная ставка

Дата актуализации 18.03.2019 14:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Обеспечительный» в 29 городах России