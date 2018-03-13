Обеспечительный
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование участия в конкурсах и аукционах, обеспечение исполнения обязательств по контракту, исполнение договора/контракта
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—50 000 000
до 5% стоимости контракта на участие в конкурсе/аукционе в рамках 44-ФЗ; до 30% — на обеспечение исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ; до 80% — на исполнение договора/контракта
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
13—18,3%
в зависимости от оценки кредитоспособности клиента
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Срок рассмотрения заявки, дней
3—5
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- смешанное обеспечение
- транспортные средства
любого ликвидного имущества; на исполнение договора/контракта — залог не менее 50% от суммы финансирования (возможно смешанный залог, кроме товаров в обороте)
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Поручительство
фактических собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- единовременно в конце срока
- индивидуальный график
- сезонный график
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
срок ведения бизнеса от 3-х месяцев для тех, кто входит в ГК и от 12 месяцев для одного из предприятий, входящих в Группу; от 12 месяцев — для тех, кто не входит в ГК; годовая выручка — до 120 млн. руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- залог не требуется в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ПП
- высокая процентная ставка
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Дата актуализации
18.03.2019 14:22