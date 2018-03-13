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ВУЗ-Банк, кредит для бизнеса

Обеспечительный

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование участия в конкурсах и аукционах, обеспечение исполнения обязательств по контракту, исполнение договора/контракта
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—50 000 000
    до 5% стоимости контракта на участие в конкурсе/аукционе в рамках 44-ФЗ; до 30% — на обеспечение исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ; до 80% — на исполнение договора/контракта
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13—18,3%
    в зависимости от оценки кредитоспособности клиента
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3—5
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • смешанное обеспечение
    • транспортные средства

    любого ликвидного имущества; на исполнение договора/контракта — залог не менее 50% от суммы финансирования (возможно смешанный залог, кроме товаров в обороте)

  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • единовременно в конце срока
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    срок ведения бизнеса от 3-х месяцев для тех, кто входит в ГК и от 12 месяцев для одного из предприятий, входящих в Группу; от 12 месяцев — для тех, кто не входит в ГК; годовая выручка — до 120 млн. руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • залог не требуется в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ПП
    Минусы
    • высокая процентная ставка
  • Дата актуализации
    18.03.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Обеспечительный» в 29 городах России

Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
ОГРН
1026600001042
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