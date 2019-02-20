Приобретение недвижимости

Основные сведения Цель кредита покупка недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита до 150 000 000

ПВ — 15%

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых от 10%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; длительный срок финансирования; возможна отсрочка погашения Особые ограничения требуется открытие расчетного счета в банке после принятия положительного решения по кредиту

Дата актуализации 20.02.2019 22:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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