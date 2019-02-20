Приобретение недвижимости
Основные сведения
-
Цель кредита
покупка недвижимости
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 150 000 000
ПВ — 15%
-
Срок кредита
до 10 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 10%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Отсрочка начала погашения кредита
возможна
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Условия досрочного погашения
без штрафов
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- низкая процентная ставка;
- длительный срок финансирования;
- возможна отсрочка погашения
- требуется открытие расчетного счета в банке после принятия положительного решения по кредиту
-
Дата актуализации
20.02.2019 22:11