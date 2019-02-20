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ВТБ, кредит для бизнеса

Экспресс-кредитование

Основные сведения

  • Цель кредита
    развитие бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—5 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13—16%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    по тарифам
  • Материальное обеспечение
    не требуется

    предоставление залога по желанию заемщика

  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствие комиссий за оформление и выдачу кредита
    Особые ограничения
    • необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    20.02.2019 21:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс-кредитование» в 409 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
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