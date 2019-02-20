Экспресс-кредитование
Основные сведения
-
Цель кредита
развитие бизнеса
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
500 000—5 000 000
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
13—16%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
по тарифам
-
Материальное обеспечение
не требуется
предоставление залога по желанию заемщика
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
индивидуальный график
-
Срок существования бизнеса
12 месяцев
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- отсутствие комиссий за оформление и выдачу кредита
- необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке
-
Дата актуализации
20.02.2019 21:58