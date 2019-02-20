Экспресс-кредитование

Основные сведения Цель кредита развитие бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—5 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 13—16%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту по тарифам

Материальное обеспечение не требуется предоставление залога по желанию заемщика

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие комиссий за оформление и выдачу кредита Особые ограничения необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 20.02.2019 21:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспресс-кредитование» в 409 городах России