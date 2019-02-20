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ВТБ, кредит для бизнеса

Рефинансирование

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование действующих кредитов в других банках
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 150 000 000
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    возможно не обеспечивать залогом до 25% суммы кредита

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая ставка;
    • различные варианты залога;
    • отсутствие комиссий за оформление и выдачу кредита
    Особые ограничения
    • необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    20.02.2019 21:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 409 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
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