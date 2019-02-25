Бизнес-Женщина
Основные сведения
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Цель кредита
открытие собственного бизнеса для женщин
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—1 500 000
ПВ от 10%
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Срок кредита
6 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
до 16%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,2% от суммы кредита
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, крестьянские (фермерские) хозяйства; возраст собственников бизнеса до 65 лет на дату погашения кредита; численность сотрудников — до 250 чел.; годовая выручка компании (группы компаний) — до 800 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- невысокая доля собственных средств, вкладываемых в проект
- небольшая сумма финансирования
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Дата актуализации
25.02.2019 15:42