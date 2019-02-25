Бизнес-Женщина

Основные сведения Цель кредита открытие собственного бизнеса для женщин

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—1 500 000

ПВ от 10%

Срок кредита 6 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых до 16%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,2% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение не требуется недвижимость

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, крестьянские (фермерские) хозяйства; возраст собственников бизнеса до 65 лет на дату погашения кредита; численность сотрудников — до 250 чел.; годовая выручка компании (группы компаний) — до 800 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая доля собственных средств, вкладываемых в проект Минусы небольшая сумма финансирования

Дата актуализации 25.02.2019 15:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Женщина» в 151 городе России