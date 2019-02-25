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Банк Уралсиб, кредит для бизнеса

Бизнес-Женщина

Основные сведения

  • Цель кредита
    открытие собственного бизнеса для женщин
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—1 500 000
    ПВ от 10%
  • Срок кредита
    6 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    до 16%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,2% от суммы кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, крестьянские (фермерские) хозяйства; возраст собственников бизнеса до 65 лет на дату погашения кредита; численность сотрудников — до 250 чел.; годовая выручка компании (группы компаний) — до 800 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая доля собственных средств, вкладываемых в проект
    Минусы
    • небольшая сумма финансирования
  • Дата актуализации
    25.02.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Женщина» в 151 городе России

Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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