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Ассоциация, кредит для бизнеса

Авансовый овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    кредитование расчетного счета
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    30% от среднемесячных поступлений за последние 6 месяцев по всем расчетным счетам
  • Срок кредита
    до 6 мес.
    срок транша – 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    12,25—15,25%
    зависит от суммы кредита, обеспечения
  • Материальное обеспечение
    не требуется

    предоставление в качестве обеспечения имущества, залоговой стоимостью не менее 50% от суммы лимита

  • Поручительство
    для ЮЛ — бенефициаров, для ИП — супругов
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    количество поступлений безналичной выручки — не менее 10 раз в месяц; периодичность поступлений выручки — не реже 3 из 5 рабочих дней в неделю; минимальное количество плательщиков на счет заемщика в течение календарного месяца — 5 штук
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется
    Минусы
    • возможно увеличение ставки при невыполнении условий
    Особые ограничения
    • минимальная ставка устанавливается при условии перевода оборотов в банк и предоставления в залог имущества;
    • перевод оборотов банк в размере, необходимом для поддержания соответствующего (утвержденного) лимита овердрафта, осуществляется в течение 2 календарных месяцев
  • Дата актуализации
    19.03.2019 15:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Авансовый овердрафт» в 31 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
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Телефоны
(831) 434-36-53

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