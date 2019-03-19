Авансовый овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
кредитование расчетного счета
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
30% от среднемесячных поступлений за последние 6 месяцев по всем расчетным счетам
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Срок кредита
до 6 мес.
срок транша – 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
12,25—15,25%
зависит от суммы кредита, обеспечения
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Материальное обеспечение
не требуется
предоставление в качестве обеспечения имущества, залоговой стоимостью не менее 50% от суммы лимита
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Поручительство
для ЮЛ — бенефициаров, для ИП — супругов
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
количество поступлений безналичной выручки — не менее 10 раз в месяц; периодичность поступлений выручки — не реже 3 из 5 рабочих дней в неделю; минимальное количество плательщиков на счет заемщика в течение календарного месяца — 5 штук
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залог не требуется
Особые ограничения
- возможно увеличение ставки при невыполнении условий
- минимальная ставка устанавливается при условии перевода оборотов в банк и предоставления в залог имущества;
- перевод оборотов банк в размере, необходимом для поддержания соответствующего (утвержденного) лимита овердрафта, осуществляется в течение 2 календарных месяцев
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Дата актуализации
19.03.2019 15:43