Авансовый овердрафт

Основные сведения Цель кредита кредитование расчетного счета

Валюта рубли

Сумма кредита 30% от среднемесячных поступлений за последние 6 месяцев по всем расчетным счетам

Срок кредита до 6 мес.

срок транша – 30 дней

Ставка по кредиту годовых 12,25—15,25%

зависит от суммы кредита, обеспечения

Материальное обеспечение не требуется предоставление в качестве обеспечения имущества, залоговой стоимостью не менее 50% от суммы лимита

Поручительство для ЮЛ — бенефициаров, для ИП — супругов

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику количество поступлений безналичной выручки — не менее 10 раз в месяц; периодичность поступлений выручки — не реже 3 из 5 рабочих дней в неделю; минимальное количество плательщиков на счет заемщика в течение календарного месяца — 5 штук

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется Минусы возможно увеличение ставки при невыполнении условий Особые ограничения минимальная ставка устанавливается при условии перевода оборотов в банк и предоставления в залог имущества; перевод оборотов банк в размере, необходимом для поддержания соответствующего (утвержденного) лимита овердрафта, осуществляется в течение 2 календарных месяцев

Дата актуализации 19.03.2019 15:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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