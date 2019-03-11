Рефинанс
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование кредитов в других банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—50 000 000
до 2 млн руб. без залога
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- смешанное обеспечение
- транспортные средства
ликвидное имущество кроме товаров в обороте
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Поручительство
фактических собственников бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
ежемесячно
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; срок ведения бизнес а от 3-х мес. для компаний Группы, от 12 мес. — для остальных; годовая выручка до 1 000 млн руб.; положительная кредитная история в любом банке
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- до 2 млн руб. без залога
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- кредит зачисляется на счет, открытый в банке;
- требуется перевод оборотов в банк в согласованном объеме;
- предоставляется в рамках кредита «Бизнес-привилегия», возможно направление части средств на цели, предусмотренные кредитом «Бизнес-привилегия»
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Дата актуализации
11.03.2019 15:56