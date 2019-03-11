Рефинанс

Основные сведения Цель кредита рефинансирование кредитов в других банках

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—50 000 000

до 2 млн руб. без залога

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение не требуется недвижимость смешанное обеспечение транспортные средства ликвидное имущество кроме товаров в обороте

Поручительство фактических собственников бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график ежемесячно

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; срок ведения бизнес а от 3-х мес. для компаний Группы, от 12 мес. — для остальных; годовая выручка до 1 000 млн руб.; положительная кредитная история в любом банке

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; до 2 млн руб. без залога Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения кредит зачисляется на счет, открытый в банке; требуется перевод оборотов в банк в согласованном объеме; предоставляется в рамках кредита «Бизнес-привилегия», возможно направление части средств на цели, предусмотренные кредитом «Бизнес-привилегия»

Дата актуализации 11.03.2019 15:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинанс» в 95 городах России