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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредит для бизнеса

Рефинанс

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование кредитов в других банках
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—50 000 000
    до 2 млн руб. без залога
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12 месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • смешанное обеспечение
    • транспортные средства

    ликвидное имущество кроме товаров в обороте

  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график

    ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; срок ведения бизнес а от 3-х мес. для компаний Группы, от 12 мес. — для остальных; годовая выручка до 1 000 млн руб.; положительная кредитная история в любом банке
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • до 2 млн руб. без залога
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • кредит зачисляется на счет, открытый в банке;
    • требуется перевод оборотов в банк в согласованном объеме;
    • предоставляется в рамках кредита «Бизнес-привилегия», возможно направление части средств на цели, предусмотренные кредитом «Бизнес-привилегия»
  • Дата актуализации
    11.03.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинанс» в 95 городах России

Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
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