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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредит для бизнеса

Обеспечительный

Основные сведения

  • Цель кредита
    участие в конкурсе/аукционе в рамках 44-ФЗ; обеспечение исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ; исполнение договора/контракта
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—50 000 000
    до 5% от стоимости контракта на участие в конкурсе/аукционе; до 30% на обеспечение исполнения обязательств по контракту; до 80% на исполнение договора/контракта
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13—18,3%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.; 2,5%, мин. 15 000 руб., макс. 100 000 руб. (без залога)
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество
    • смешанное обеспечение

    наличие и объем залога зависят от опыта выполнения контракта и суммы финансирования

  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
  • Форма выдачи
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • единовременно в конце срока
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 3 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.; годовая выручка до 1 000 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • возможен смешанный залог;
    • крупная сумма кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • все расчеты с контрагентами в рамках данного финансирования должны проводиться по расчетному счету в банке
  • Дата актуализации
    11.03.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Обеспечительный» в 95 городах России

Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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