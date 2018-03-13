Обеспечительный

Основные сведения Цель кредита участие в конкурсе/аукционе в рамках 44-ФЗ; обеспечение исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ; исполнение договора/контракта

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—50 000 000

до 5% от стоимости контракта на участие в конкурсе/аукционе; до 30% на обеспечение исполнения обязательств по контракту; до 80% на исполнение договора/контракта

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых 13—18,3%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.; 2,5%, мин. 15 000 руб., макс. 100 000 руб. (без залога)

Материальное обеспечение движимое имущество не требуется недвижимое имущество смешанное обеспечение наличие и объем залога зависят от опыта выполнения контракта и суммы финансирования

Поручительство фактических собственников бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) единовременно в конце срока индивидуальный график сезонный график

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 3 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.; годовая выручка до 1 000 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; возможен смешанный залог; крупная сумма кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; все расчеты с контрагентами в рамках данного финансирования должны проводиться по расчетному счету в банке

Дата актуализации 11.03.2019 16:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Обеспечительный» в 95 городах России