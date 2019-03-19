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Байкалкредобанк, кредит для бизнеса

Рефинансирование

Основные сведения

  • Цель кредита
    погашение задолженности перед другими банками
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 15 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    13%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    7 000 руб. за рассмотрение заявки
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства

    по усмотрению банка; требуется страхование предмета залога в пользу банка

  • Поручительство
    основного учредителя, акционера
  • Форма выдачи
    кредит
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залогового обеспечения
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    • на сайте банка не указана информация о режиме погашения задолженности, условиях досрочного погашения и санкциях за пропуск платежа
  • Дата актуализации
    19.03.2019 19:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 2 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
Адрес
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
ОГРН
1023800000278
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Телефоны
(3952) 24-16-20

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