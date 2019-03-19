Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита погашение задолженности перед другими банками

Валюта рубли

Сумма кредита до 15 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 13%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 7 000 руб. за рассмотрение заявки

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства по усмотрению банка; требуется страхование предмета залога в пользу банка

Поручительство основного учредителя, акционера

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; на сайте банка не указана информация о режиме погашения задолженности, условиях досрочного погашения и санкциях за пропуск платежа

Дата актуализации 19.03.2019 19:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 2 городах России