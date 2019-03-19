Рефинансирование
Основные сведения
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Цель кредита
погашение задолженности перед другими банками
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 15 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
13%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
7 000 руб. за рассмотрение заявки
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
по усмотрению банка; требуется страхование предмета залога в пользу банка
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Поручительство
основного учредителя, акционера
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Форма выдачи
кредит
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залогового обеспечения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- на сайте банка не указана информация о режиме погашения задолженности, условиях досрочного погашения и санкциях за пропуск платежа
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Дата актуализации
19.03.2019 19:34