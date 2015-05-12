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ВУЗ-Банк, кредит для бизнеса

Рефинанс

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование задолженности в других банках (в рамках кредита «Экпертный»)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—50 000 000
    до 2 млн руб. без залога
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12—15,5%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • транспортные средства

    любое ликвидное имущества (за исключением товаров в обороте); до 2 млн руб. без залога

  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    годовая выручка — до 500 млн. руб. (без НДС); наличие положительной кредитной истории; наличие расчетного счета в АО «ВУЗ-банк» для выдачи кредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • без залога до 2 млн руб.
    Особые ограничения
    • требуется р/с в банке для зачисления денежных средств;
    • нет информации о взимаемых комиссиях
  • Дата актуализации
    18.03.2019 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинанс» в 29 городах России

Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
ОГРН
1026600001042
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