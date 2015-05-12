Рефинанс
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование задолженности в других банках (в рамках кредита «Экпертный»)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—50 000 000
до 2 млн руб. без залога
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
12—15,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- транспортные средства
любое ликвидное имущества (за исключением товаров в обороте); до 2 млн руб. без залога
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Поручительство
фактических собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
годовая выручка — до 500 млн. руб. (без НДС); наличие положительной кредитной истории; наличие расчетного счета в АО «ВУЗ-банк» для выдачи кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма кредита;
- без залога до 2 млн руб.
- требуется р/с в банке для зачисления денежных средств;
- нет информации о взимаемых комиссиях
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Дата актуализации
18.03.2019 11:26