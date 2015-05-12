Рефинанс

Основные сведения Цель кредита рефинансирование задолженности в других банках (в рамках кредита «Экпертный»)

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—50 000 000

до 2 млн руб. без залога

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 12—15,5%

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение не требуется недвижимость транспортные средства любое ликвидное имущества (за исключением товаров в обороте); до 2 млн руб. без залога

Поручительство фактических собственников бизнеса

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику годовая выручка — до 500 млн. руб. (без НДС); наличие положительной кредитной истории; наличие расчетного счета в АО «ВУЗ-банк» для выдачи кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; без залога до 2 млн руб. Особые ограничения требуется р/с в банке для зачисления денежных средств; нет информации о взимаемых комиссиях

Дата актуализации 18.03.2019 11:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинанс» в 29 городах России