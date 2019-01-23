Тендерный

Основные сведения Цель кредита участие в тендере

Валюта рубли

Сумма кредита 10 000—10 000 000

Срок кредита до 1 года

транши 30, 60, 90 дней

Ставка по кредиту годовых до 12%

в зависимости от длительности транша

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2,9—7,9% в зависимости от длительности транша; 2,5% за пролонгацию транша

Материальное обеспечение гарантии подтверждение возможности получения клиентом независимой (банковской) гарантии исполнения обязательств по контракту

Поручительство бенефициарных владельцев, генерального директора

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; отсутствуют требования о предоставлении залога Минусы взимаются дополнительные комиссии

Дата актуализации 23.01.2019 11:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Тендерный» в 3 городах России