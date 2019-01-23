Тендерный
Основные сведения
-
Цель кредита
участие в тендере
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
10 000—10 000 000
-
Срок кредита
до 1 года
транши 30, 60, 90 дней
-
Ставка по кредиту годовых
до 12%
в зависимости от длительности транша
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2,9—7,9% в зависимости от длительности транша; 2,5% за пролонгацию транша
-
Материальное обеспечение
гарантии
подтверждение возможности получения клиентом независимой (банковской) гарантии исполнения обязательств по контракту
-
Поручительство
бенефициарных владельцев, генерального директора
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
-
Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая процентная ставка;
- отсутствуют требования о предоставлении залога
- взимаются дополнительные комиссии
-
Дата актуализации
23.01.2019 11:11