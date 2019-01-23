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Народный Банк Тувы, кредит для бизнеса

Тендерный

Основные сведения

  • Цель кредита
    участие в тендере
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    10 000—10 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
    транши 30, 60, 90 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    до 12%
    в зависимости от длительности транша
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2,9—7,9% в зависимости от длительности транша; 2,5% за пролонгацию транша
  • Материальное обеспечение
    гарантии

    подтверждение возможности получения клиентом независимой (банковской) гарантии исполнения обязательств по контракту

  • Поручительство
    бенефициарных владельцев, генерального директора
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • отсутствуют требования о предоставлении залога
    Минусы
    • взимаются дополнительные комиссии
  • Дата актуализации
    23.01.2019 11:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Тендерный» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Народный банк Тувы»
Адрес
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
ОГРН
1021700000046
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(39422) 3-03-89

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