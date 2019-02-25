Вход
Поиск
РНКБ, кредит для бизнеса

Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения

  • Цель кредита
    инвестиционные, пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 1 000 000 000
    до 1 млрд рублей для кредитов на инвестиционные цели; до 100 млн рублей для кредитов на цели пополнения оборотных средств
  • Срок кредита
    до 3 лет
    кредитование на срок свыше 3 лет возможно при последующем увеличении ставки до рыночного уровня
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6% годовых для клиентов среднего бизнеса; 10,6% годовых для клиентов малого бизнеса
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    в соответствии с условиями выбранной кредитной программы банка, в т. ч. возможно предоставление гарантийной поддержки Корпорации МСП, гарантий МСП Банка и региональных гарантийных фондов

  • Форма выдачи
    кредит
  • Требования к заемщику
    ЮЛ-субъект МСП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • невысокая процентная ставка
    Минусы
    • небольшой срок кредитования по льготной ставке
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Льготная (Корпорация МСП) » в 47 городах России

Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 234-27-27 — звонок по России бесплатный

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса