Льготная (Корпорация МСП)

Основные сведения Цель кредита инвестиционные, пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 1 000 000 000

до 1 млрд рублей для кредитов на инвестиционные цели; до 100 млн рублей для кредитов на цели пополнения оборотных средств

Срок кредита до 3 лет

кредитование на срок свыше 3 лет возможно при последующем увеличении ставки до рыночного уровня

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6% годовых для клиентов среднего бизнеса; 10,6% годовых для клиентов малого бизнеса

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса в соответствии с условиями выбранной кредитной программы банка, в т. ч. возможно предоставление гарантийной поддержки Корпорации МСП, гарантий МСП Банка и региональных гарантийных фондов

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ-субъект МСП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; невысокая процентная ставка Минусы небольшой срок кредитования по льготной ставке

Дата актуализации 25.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Льготная (Корпорация МСП) » в 47 городах России