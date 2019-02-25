Льготная (Корпорация МСП)
Основные сведения
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Цель кредита
инвестиционные, пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 1 000 000 000
до 1 млрд рублей для кредитов на инвестиционные цели; до 100 млн рублей для кредитов на цели пополнения оборотных средств
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Срок кредита
до 3 лет
кредитование на срок свыше 3 лет возможно при последующем увеличении ставки до рыночного уровня
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% годовых для клиентов среднего бизнеса; 10,6% годовых для клиентов малого бизнеса
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
в соответствии с условиями выбранной кредитной программы банка, в т. ч. возможно предоставление гарантийной поддержки Корпорации МСП, гарантий МСП Банка и региональных гарантийных фондов
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Форма выдачи
кредит
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Требования к заемщику
ЮЛ-субъект МСП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- невысокая процентная ставка
- небольшой срок кредитования по льготной ставке
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Дата актуализации
25.02.2019 14:01