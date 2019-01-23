Рефинанс инвестиционный

Основные сведения Цель кредита погашение текущей задолженности в другом банке с условием, что ранее кредит был взят для вложения во внеоборотные активы

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

без ограничений в пределах расчетного лимита

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 10,5—14,9%

в зависимости от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, залогового обеспечения, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 2-х месяцев

Материальное обеспечение недвижимость оборудование основные средства спецтехника товарно-материальные ценности транспортные средства ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости; при сроке кредитования свыше 18 мес. в качестве залогового обеспечения принимаются только основные средства

Поручительство собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга(и) — для ИП; третьих лиц, являющихся залогодателями

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения ежемесячно, со 2-го месяца

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; до 1 млн рублей без залога; отсутствие комиссии за оформление кредита

Дата актуализации 23.01.2019 11:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинанс инвестиционный» в 14 городах России