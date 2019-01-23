Рефинанс инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
погашение текущей задолженности в другом банке с условием, что ранее кредит был взят для вложения во внеоборотные активы
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
без ограничений в пределах расчетного лимита
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
10,5—14,9%
в зависимости от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, залогового обеспечения, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
до 2-х месяцев
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- основные средства
- спецтехника
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
ТМЦ не более 50% от общей залоговой стоимости; при сроке кредитования свыше 18 мес. в качестве залогового обеспечения принимаются только основные средства
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Поручительство
собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга(и) — для ИП; третьих лиц, являющихся залогодателями
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
ежемесячно, со 2-го месяца
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- различные варианты залога;
- до 1 млн рублей без залога;
- отсутствие комиссии за оформление кредита
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Дата актуализации
23.01.2019 11:58