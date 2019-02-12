Бизнес-Проект
Основные сведения
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Цель кредита
развитие бизнеса, начало деятельности в новой сфере, модернизация производства (вложения во внеоборотные и оборотные активы)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
2 500 000—200 000 000
ПВ от 10%
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Срок кредита
3 мес.—10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
от 2% от суммы кредита за пользование лимитом возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
требуется страхование залога
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Поручительство
физических и/или юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности от 12 мес. при инвестиционном кредитовании, от 18 мес. при кредитовании в рамках проектного финансирования
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- отсрочка погашения основного долга 12 месяцев
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
12.02.2019 16:52