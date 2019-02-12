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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Бизнес-Проект

Основные сведения

  • Цель кредита
    развитие бизнеса, начало деятельности в новой сфере, модернизация производства (вложения во внеоборотные и оборотные активы)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    2 500 000—200 000 000
    ПВ от 10%
  • Срок кредита
    3 мес.—10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    от 2% от суммы кредита за пользование лимитом возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12 месяцев
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество

    требуется страхование залога

  • Поручительство
    физических и/или юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности от 12 мес. при инвестиционном кредитовании, от 18 мес. при кредитовании в рамках проектного финансирования
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита на длительный срок;
    • отсрочка погашения основного долга 12 месяцев
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    12.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Проект» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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