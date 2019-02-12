Бизнес-Проект

Основные сведения Цель кредита развитие бизнеса, начало деятельности в новой сфере, модернизация производства (вложения во внеоборотные и оборотные активы)

Валюта рубли

Сумма кредита 2 500 000—200 000 000

ПВ от 10%

Срок кредита 3 мес.—10 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита от 2% от суммы кредита за пользование лимитом возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество требуется страхование залога

Поручительство физических и/или юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности от 12 мес. при инвестиционном кредитовании, от 18 мес. при кредитовании в рамках проектного финансирования

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок; отсрочка погашения основного долга 12 месяцев Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 12.02.2019 16:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Проект» в 7235 городах России