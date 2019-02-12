Бизнес-Контракт
Основные сведения
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Цель кредита
исполнение текущих, государственных и экспортных контрактов, рефинансирование затрат по исполненным контрактам
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—600 000 000
но не более 70% суммы госконтракта и контракта внутреннего рынка, 80% суммы экспортного контракта
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Срок кредита
1 мес.—3 года
до 2 лет при сроке ведения деятельности до 12 мес.
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
11% годовых действует при сроке кредитования 24 мес. и сумме кредита от 15 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
1,5% годовых от 70% суммы кредита ежемесячно в течение половины срока кредитования (за обслуживание кредита по исполнению экспортного контракта)
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
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Срок рассмотрения заявки, дней
3—5
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Материальное обеспечение
- гарантии
- движимое имущество
- недвижимое имущество
имущественных прав по контракту, гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; требуется страхование залога кроме случаев передачи в залог имущественных прав по контракту на всю сумму контракта
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Поручительство
физических и/или юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
НКЛ с графиком выборки, со свободным режимом выборки, рамочная кредитная линия
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
платежи синхронизированы с поступлением выручки по контракту
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании не менее 3-х месяцев для торговли, не менее 12-ти месяцев для остальных случаев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- различные варианты обеспечения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
12.02.2019 16:59