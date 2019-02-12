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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Бизнес-Контракт

Основные сведения

  • Цель кредита
    исполнение текущих, государственных и экспортных контрактов, рефинансирование затрат по исполненным контрактам
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—600 000 000
    но не более 70% суммы госконтракта и контракта внутреннего рынка, 80% суммы экспортного контракта
  • Срок кредита
    1 мес.—3 года
    до 2 лет при сроке ведения деятельности до 12 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    11% годовых действует при сроке кредитования 24 мес. и сумме кредита от 15 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1,5% годовых от 70% суммы кредита ежемесячно в течение половины срока кредитования (за обслуживание кредита по исполнению экспортного контракта)
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3—5
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество

    имущественных прав по контракту, гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; требуется страхование залога кроме случаев передачи в залог имущественных прав по контракту на всю сумму контракта

  • Поручительство
    физических и/или юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

    НКЛ с графиком выборки, со свободным режимом выборки, рамочная кредитная линия

  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    платежи синхронизированы с поступлением выручки по контракту

  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании не менее 3-х месяцев для торговли, не менее 12-ти месяцев для остальных случаев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • различные варианты обеспечения
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    12.02.2019 16:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Контракт» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
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ОГРН
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