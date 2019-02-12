Бизнес-Контракт

Основные сведения Цель кредита исполнение текущих, государственных и экспортных контрактов, рефинансирование затрат по исполненным контрактам

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—600 000 000

но не более 70% суммы госконтракта и контракта внутреннего рынка, 80% суммы экспортного контракта

Срок кредита 1 мес.—3 года

до 2 лет при сроке ведения деятельности до 12 мес.

Ставка по кредиту годовых от 11%

11% годовых действует при сроке кредитования 24 мес. и сумме кредита от 15 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита 1,5% годовых от 70% суммы кредита ежемесячно в течение половины срока кредитования (за обслуживание кредита по исполнению экспортного контракта)

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Срок рассмотрения заявки, дней 3—5

Материальное обеспечение гарантии движимое имущество недвижимое имущество имущественных прав по контракту, гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; требуется страхование залога кроме случаев передачи в залог имущественных прав по контракту на всю сумму контракта

Поручительство физических и/или юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) НКЛ с графиком выборки, со свободным режимом выборки, рамочная кредитная линия

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета платежи синхронизированы с поступлением выручки по контракту

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании не менее 3-х месяцев для торговли, не менее 12-ти месяцев для остальных случаев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; различные варианты обеспечения Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 12.02.2019 16:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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