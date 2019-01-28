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Севергазбанк, кредит для бизнеса

Фонд Поддержки

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 2 000 000
  • Срок кредита
    1 год—2 года
    транш до 180 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    13,5—14,5%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 7
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    залоговое обеспечение не обязательно; обеспечение регионального фонда поддержки малого предпринимательства должно быть не менее 50% от суммы сделки

  • Поручительство
    собственников (физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на: погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залоговое обеспечение не обязательно
    Минусы
    • небольшая сумма кредита;
    • на сайте банка нет информации о комиссиях
  • Дата актуализации
    28.01.2019 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Фонд Поддержки» в 34 городах России

Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
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(8172) 57-35-73

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