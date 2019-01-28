Фонд Поддержки
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 2 000 000
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Срок кредита
1 год—2 года
транш до 180 дней
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Ставка по кредиту годовых
13,5—14,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 7
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
залоговое обеспечение не обязательно; обеспечение регионального фонда поддержки малого предпринимательства должно быть не менее 50% от суммы сделки
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Поручительство
собственников (физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на: погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залоговое обеспечение не обязательно
- небольшая сумма кредита;
- на сайте банка нет информации о комиссиях
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Дата актуализации
28.01.2019 13:24