Фонд Поддержки

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 2 000 000

Срок кредита 1 год—2 года

транш до 180 дней

Ставка по кредиту годовых 13,5—14,5%

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение движимое имущество не требуется недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса залоговое обеспечение не обязательно; обеспечение регионального фонда поддержки малого предпринимательства должно быть не менее 50% от суммы сделки

Поручительство собственников (физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)

Форма выдачи кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на: погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залоговое обеспечение не обязательно Минусы небольшая сумма кредита; на сайте банка нет информации о комиссиях

Дата актуализации 28.01.2019 13:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Фонд Поддержки» в 34 городах России