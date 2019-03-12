Овердрафт Авансовый
Основные сведения
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Цель кредита
кредитование расчетного счета при недостаточности средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—5 000 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,9%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2,5%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
фактических собственников кредитуемого бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
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Форма выдачи
овердрафт
предоставляется автоматически при проведении платежа, если на счете недостаточно средств
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка до 1 000 млн руб.; требуется наличие положительной кредитной истории в любом банке
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Дополнительная информация
В течение 3-х месяцев с даты заключения договора необходимо осуществить перевод оборотов в банк, с 4-го месяца поддерживать обороты по счету в размере не ниже 3 лимитов овердрафта. С 5-го месяца возможно снижение процентной ставки при выполнении условия о поддержании оборотов.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залог не требуется
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- требуется наличие (открытие) расчетного счета и положительной кредитной истории в любом банке
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Дата актуализации
12.03.2019 09:52