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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредит для бизнеса

Овердрафт Авансовый

Основные сведения

  • Цель кредита
    кредитование расчетного счета при недостаточности средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—5 000 000
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2,5%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    фактических собственников кредитуемого бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
  • Форма выдачи
    овердрафт

    предоставляется автоматически при проведении платежа, если на счете недостаточно средств

  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка до 1 000 млн руб.; требуется наличие положительной кредитной истории в любом банке
  • Дополнительная информация
    В течение 3-х месяцев с даты заключения договора необходимо осуществить перевод оборотов в банк, с 4-го месяца поддерживать обороты по счету в размере не ниже 3 лимитов овердрафта. С 5-го месяца возможно снижение процентной ставки при выполнении условия о поддержании оборотов.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • требуется наличие (открытие) расчетного счета и положительной кредитной истории в любом банке
  • Дата актуализации
    12.03.2019 09:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Авансовый» в 95 городах России

Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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