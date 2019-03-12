Овердрафт Авансовый

Основные сведения Цель кредита кредитование расчетного счета при недостаточности средств

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—5 000 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2,5%, мин. 30 000 руб., макс. 100 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство фактических собственников кредитуемого бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей

Форма выдачи овердрафт предоставляется автоматически при проведении платежа, если на счете недостаточно средств

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка до 1 000 млн руб.; требуется наличие положительной кредитной истории в любом банке

Дополнительная информация В течение 3-х месяцев с даты заключения договора необходимо осуществить перевод оборотов в банк, с 4-го месяца поддерживать обороты по счету в размере не ниже 3 лимитов овердрафта. С 5-го месяца возможно снижение процентной ставки при выполнении условия о поддержании оборотов.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения требуется наличие (открытие) расчетного счета и положительной кредитной истории в любом банке

Дата актуализации 12.03.2019 09:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Авансовый» в 95 городах России