Экспресс залоговый
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; инвестиции в основные средства; приобретение недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 10 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
до 2 лет - пополнение оборотных средств; до 5 лет - инвестиции в основные средства; до 7 лет - приобретение недвижимости
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
от 12,5% годовых — на инвестиции в основные средства и приобретение недвижимости; от 14,5% годовых — на пополнение оборотных средств
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
мин. 0,3% от суммы кредита
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
залоговой стоимостью не менее 80% общей суммы кредита
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Поручительство
супруги/супруга, имеющей(-его) альтернативный источник дохода
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
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Дата актуализации
05.02.2019 09:56