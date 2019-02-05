Экспресс залоговый

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; инвестиции в основные средства; приобретение недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

Срок кредита до 7 лет

до 2 лет - пополнение оборотных средств; до 5 лет - инвестиции в основные средства; до 7 лет - приобретение недвижимости

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

от 12,5% годовых — на инвестиции в основные средства и приобретение недвижимости; от 14,5% годовых — на пополнение оборотных средств

Комиссии при оформлении / выдаче кредита мин. 0,3% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение недвижимость оборудование приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства залоговой стоимостью не менее 80% общей суммы кредита

Поручительство супруги/супруга, имеющей(-его) альтернативный источник дохода

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;

Дата актуализации 05.02.2019 09:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспресс залоговый» в 4 городах России