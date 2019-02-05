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Банк Казани, кредит для бизнеса

Экспресс залоговый

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; инвестиции в основные средства; приобретение недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
    до 2 лет - пополнение оборотных средств; до 5 лет - инвестиции в основные средства; до 7 лет - приобретение недвижимости
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
    от 12,5% годовых — на инвестиции в основные средства и приобретение недвижимости; от 14,5% годовых — на пополнение оборотных средств
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    мин. 0,3% от суммы кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    залоговой стоимостью не менее 80% общей суммы кредита

  • Поручительство
    супруги/супруга, имеющей(-его) альтернативный источник дохода
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
  • Дата актуализации
    05.02.2019 09:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс залоговый» в 4 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 518-98-98

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