Партнер-Авто
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение транспортных средств, с/х техники, спецтехники, прицепного и навесного оборудования
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
ПВ от 20%, от 30% при приобретении прицепного/навесного оборудования; допускается замена ПВ на дополнительный залог (полная либо частичная)
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 9%
ставка зависит от суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
оценка и страхование залога не требуется
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- индивидуальный график
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование залога;
- индивидуальный график погашения с учетом сезонности в бизнесе
Особые ограничения
- макс. ставку банк не раскрывает;
- наличие комиссии за досрочное погашение
- отсутствуют требования по году выпуска транспортного средства и аккредитации оставщика в банке
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Дата актуализации
06.02.2019 12:12