Партнер-Авто

Основные сведения Цель кредита приобретение транспортных средств, с/х техники, спецтехники, прицепного и навесного оборудования

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

ПВ от 20%, от 30% при приобретении прицепного/навесного оборудования; допускается замена ПВ на дополнительный залог (полная либо частичная)

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых от 9%

ставка зависит от суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства оценка и страхование залога не требуется

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование залога; индивидуальный график погашения с учетом сезонности в бизнесе Минусы макс. ставку банк не раскрывает; наличие комиссии за досрочное погашение Особые ограничения отсутствуют требования по году выпуска транспортного средства и аккредитации оставщика в банке

Дата актуализации 06.02.2019 12:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Партнер-Авто» в 49 городах России