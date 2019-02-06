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Кубань Кредит, кредит для бизнеса

Партнер-Авто

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение транспортных средств, с/х техники, спецтехники, прицепного и навесного оборудования
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 500 000
    ПВ от 20%, от 30% при приобретении прицепного/навесного оборудования; допускается замена ПВ на дополнительный залог (полная либо частичная)
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9%
    ставка зависит от суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    оценка и страхование залога не требуется

  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Условия досрочного погашения
    комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование залога;
    • индивидуальный график погашения с учетом сезонности в бизнесе
    Минусы
    • макс. ставку банк не раскрывает;
    • наличие комиссии за досрочное погашение
    Особые ограничения
    • отсутствуют требования по году выпуска транспортного средства и аккредитации оставщика в банке
  • Дата актуализации
    06.02.2019 12:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Партнер-Авто» в 49 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
ОГРН
1022300003703
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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