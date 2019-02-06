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Кубань Кредит, кредит для бизнеса

Партнер-Инвест

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование инвестиционных проектов, приобретение основных средств, финансирование затрат по ремонту и реконструкции основных средств, строительство жилых помещений/домов/гостевых домов, которые в последующем будут использоваться с целью получения дохода, в т. ч. для сдачи в аренду
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 500 000
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9%
    зависит от суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки; до 4% за резервирование средств по кредитной линии
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    не требуется страхование залога

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Условия досрочного погашения
    комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна отсрочка погашения основного долга
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает;
    • наличие комиссии за досрочное погашение
  • Дата актуализации
    06.02.2019 12:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Партнер-Инвест» в 49 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
ОГРН
1022300003703
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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