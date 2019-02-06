Партнер-Инвест
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование инвестиционных проектов, приобретение основных средств, финансирование затрат по ремонту и реконструкции основных средств, строительство жилых помещений/домов/гостевых домов, которые в последующем будут использоваться с целью получения дохода, в т. ч. для сдачи в аренду
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 9%
зависит от суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки; до 4% за резервирование средств по кредитной линии
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
не требуется страхование залога
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- индивидуальный график
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна отсрочка погашения основного долга
- макс. ставку банк не указывает;
- наличие комиссии за досрочное погашение
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Дата актуализации
06.02.2019 12:05