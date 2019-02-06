Партнер-Ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение недвижимости и земельных участков под залог приобретаемых объектов

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

допускается замена вклада собственных средств на дополнительный залог (полная либо частичная)

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 9%

зависит от суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки; до 4% за резервирование средств по кредитной линии

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество не требуется страхование залога

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга Минусы макс. ставку банк не указывает; наличие комиссии за досрочное погашение

Дата актуализации 06.02.2019 12:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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