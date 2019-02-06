Партнер-Оборот

Основные сведения Цель кредита расчеты с контрагентами за ТМЦ, оказанные работы и услуги, строительно-монтажные работы, оплата коммунальных и арендных платежей, выплата заработной платы, налоговых платежей и иные платежи в рамках текущей деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

Срок кредита 6 мес.—2 года

до 1 года для отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, в т. ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов, санаторно — курортные предприятия, торговля

Ставка по кредиту годовых от 9%

зависит от суммы и срока кредита; −1 п. п.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки; до 4% за резервирование средств по кредитной линии

Комиссии за обслуживание кредита 0,6—2,4% от суммы неиспользованного остатка по кредитной линии

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса оценка и страхование залога не требуются

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможен индивидуальный график погашения долга Минусы макс. ставку банк не раскрывает; наличие комиссии за досрочное погашение

Дата актуализации 06.02.2019 11:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Партнер-Оборот» в 49 городах России