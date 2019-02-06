Партнер-Оборот
Основные сведения
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Цель кредита
расчеты с контрагентами за ТМЦ, оказанные работы и услуги, строительно-монтажные работы, оплата коммунальных и арендных платежей, выплата заработной платы, налоговых платежей и иные платежи в рамках текущей деятельности
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
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Срок кредита
6 мес.—2 года
до 1 года для отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, в т. ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов, санаторно — курортные предприятия, торговля
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Ставка по кредиту годовых
от 9%
зависит от суммы и срока кредита; −1 п. п.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки; до 4% за резервирование средств по кредитной линии
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Комиссии за обслуживание кредита
0,6—2,4% от суммы неиспользованного остатка по кредитной линии
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
оценка и страхование залога не требуются
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
- индивидуальный график
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможен индивидуальный график погашения долга
- макс. ставку банк не раскрывает;
- наличие комиссии за досрочное погашение
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Дата актуализации
06.02.2019 11:34