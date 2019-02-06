Партнер-Рефинанс
Основные сведения
-
Цель кредита
погашение ссудной задолженности по кредитному договору в другом банке
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
от 500 000
-
Срок кредита
6 мес.—5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 9%
зависит от суммы и срока кредита
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки
-
Отсрочка начала погашения кредита
возможна
-
Материальное обеспечение
поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
- индивидуальный график
- сезонный график
-
Условия досрочного погашения
комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна отсрочка погашения основного долга
- макс. ставку банк не раскрывает;
- наличие комиссии за досрочное погашение
-
Дата актуализации
06.02.2019 12:15