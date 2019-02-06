Партнер-Рефинанс

Основные сведения Цель кредита погашение ссудной задолженности по кредитному договору в другом банке

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых от 9%

зависит от суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга Минусы макс. ставку банк не раскрывает; наличие комиссии за досрочное погашение

Дата актуализации 06.02.2019 12:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Партнер-Рефинанс» в 49 городах России