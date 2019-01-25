ОТП Экспресс

Основные сведения Цель кредита бизнес-цели

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—1 000 000

Срок кредита 6 мес.—1 год

6 или 12 месяцев

Ставка по кредиту годовых от MosPrime Rate + 7 п. п. до MosPrime Rate + 9 п. п.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 10 000 руб.

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство владельцев бизнеса с совокупной долей не менее 51%

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется Минусы небольшие сумма и срок финансирования; плавающая ставка

Дата актуализации 25.01.2019 17:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «ОТП Экспресс» в 112 городах России