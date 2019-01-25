ОТП Оборот

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, рефинансирование

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—15 000 000

до 3 000 000 руб. без залога

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от MosPrime Rate + 5 п. п. до MosPrime Rate + 8,3 п. п.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1%, мин. 10 000 руб., макс. 100 000 руб.

Материальное обеспечение не требуется недвижимость оборудование товары в обороте транспортные средства до 3 млн руб. залог не требуется

Поручительство владельцев бизнеса с совокупной долей не менее 51%

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы до 3 млн рублей без залога Минусы плавающая ставка

Дата актуализации 25.01.2019 17:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «ОТП Оборот» в 112 городах России