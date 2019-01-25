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ОТП Банк, кредит для бизнеса

ОТП Оборот

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, рефинансирование
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—15 000 000
    до 3 000 000 руб. без залога
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от MosPrime Rate + 5 п. п. до MosPrime Rate + 8,3 п. п.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1%, мин. 10 000 руб., макс. 100 000 руб.
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • оборудование
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    до 3 млн руб. залог не требуется

  • Поручительство
    владельцев бизнеса с совокупной долей не менее 51%
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • до 3 млн рублей без залога
    Минусы
    • плавающая ставка
  • Дата актуализации
    25.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «ОТП Оборот» в 112 городах России

Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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