Авансовый

Основные сведения Цель кредита проведение срочных платежей

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—5 000 000

до 30% от чистых оборотов по расчетному счету

Срок кредита до 2 лет

транши до 30 дней

Ставка по кредиту годовых 13,9—18%

в зависимости от оценки кредитоспособности клиента

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство поручительства фактических собственников (физических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, годовая выручка до 1 000 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Минусы небольшая сумма кредита Особые ограничения требуется перевод оборотов в банк в течение 3-х месяцев, с 4-го месяца - поддерживать обороты не ниже 3-х лимитов овердрафта; с 5-го месяца возможно снижение процентной ставки при выполнении условия о поддержании оборотов

Дата актуализации 18.03.2019 14:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Авансовый» в 29 городах России