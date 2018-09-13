Авансовый
Основные сведения
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Цель кредита
проведение срочных платежей
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—5 000 000
до 30% от чистых оборотов по расчетному счету
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Срок кредита
до 2 лет
транши до 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
13,9—18%
в зависимости от оценки кредитоспособности клиента
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
поручительства фактических собственников (физических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, годовая выручка до 1 000 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита
- требуется перевод оборотов в банк в течение 3-х месяцев, с 4-го месяца - поддерживать обороты не ниже 3-х лимитов овердрафта; с 5-го месяца возможно снижение процентной ставки при выполнении условия о поддержании оборотов
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Дата актуализации
18.03.2019 14:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
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