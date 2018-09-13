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ВУЗ-Банк, кредит для бизнеса

Авансовый

Основные сведения

  • Цель кредита
    проведение срочных платежей
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—5 000 000
    до 30% от чистых оборотов по расчетному счету
  • Срок кредита
    до 2 лет
    транши до 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    13,9—18%
    в зависимости от оценки кредитоспособности клиента
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    поручительства фактических собственников (физических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, годовая выручка до 1 000 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Минусы
    • небольшая сумма кредита
    Особые ограничения
    • требуется перевод оборотов в банк в течение 3-х месяцев, с 4-го месяца - поддерживать обороты не ниже 3-х лимитов овердрафта; с 5-го месяца возможно снижение процентной ставки при выполнении условия о поддержании оборотов
  • Дата актуализации
    18.03.2019 14:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Авансовый» в 29 городах России

Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
ОГРН
1026600001042
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