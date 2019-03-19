Тендерный

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявки на участие в открытом аукционе/тендере

Валюта рубли

Сумма кредита до 1 000 000

300 000—1 000 000 руб. для ЮЛ, 100 000—500 000 руб. для ИП

Срок кредита до 1 года

кредит / транши по КЛ - до 3 месяцев

Ставка по кредиту годовых 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 4% от лимита, мин. 20 000 руб.

Комиссии за обслуживание кредита до 4% от лимита за изменение условий кредитования

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство руководителей/собственников

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения единовременно в конце срока проценты ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ и ИП — сельскохозяйственные товаропроизводители

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется Минусы наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов

Дата актуализации 19.03.2019 17:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Тендерный» в 22 городах России