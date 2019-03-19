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Черноморский банк развития и реконструкции, кредит для бизнеса

Тендерный

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение заявки на участие в открытом аукционе/тендере
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 1 000 000
    300 000—1 000 000 руб. для ЮЛ, 100 000—500 000 руб. для ИП
  • Срок кредита
    до 1 года
    кредит / транши по КЛ - до 3 месяцев
  • Ставка по кредиту годовых
    12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    до 4% от лимита, мин. 20 000 руб.
  • Комиссии за обслуживание кредита
    до 4% от лимита за изменение условий кредитования
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    руководителей/собственников
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    единовременно в конце срока

    проценты ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ и ИП — сельскохозяйственные товаропроизводители
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов
  • Дата актуализации
    19.03.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Тендерный» в 22 городах России

Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
ОГРН
1149102030186
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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