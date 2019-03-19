Тендерный
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение заявки на участие в открытом аукционе/тендере
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 1 000 000
300 000—1 000 000 руб. для ЮЛ, 100 000—500 000 руб. для ИП
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Срок кредита
до 1 года
кредит / транши по КЛ - до 3 месяцев
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Ставка по кредиту годовых
12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 4% от лимита, мин. 20 000 руб.
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Комиссии за обслуживание кредита
до 4% от лимита за изменение условий кредитования
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
руководителей/собственников
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
единовременно в конце срока
проценты ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ и ИП — сельскохозяйственные товаропроизводители
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залог не требуется
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов
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Дата актуализации
19.03.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Тендерный» в 22 городах России
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
1149102030186
в вашем городе
Симферополь
(3652) 54-89-05