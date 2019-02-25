Овердрафт-Комплимент
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 500 000
через 3 месяца возможен пересмотр лимита
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Срок кредита
до 1 года
срок непрерывной задолженности - до 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
22%
16-19% годовых в зависимости от выбранного пакета РКО и периода оплаты
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
990 руб. за открытие лимита
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
не требуется
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
проценты ежемесячно
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
микро и малый бизнес; вид деятельности оптовая и розничная торговля, ресторанный бизнес и общепит; осутствие отрицательной кредитной истории
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- короткие сроки рассмотрения заявки;
- залог не требуется
- небольшая сумма кредита
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Дата актуализации
25.02.2019 15:58