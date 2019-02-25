Овердрафт-Комплимент

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита до 500 000

через 3 месяца возможен пересмотр лимита

Срок кредита до 1 года

срок непрерывной задолженности - до 30 дней

Ставка по кредиту годовых 22%

16-19% годовых в зависимости от выбранного пакета РКО и периода оплаты

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 990 руб. за открытие лимита

Комиссии за обслуживание кредита нет

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство не требуется

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета проценты ежемесячно

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику микро и малый бизнес; вид деятельности оптовая и розничная торговля, ресторанный бизнес и общепит; осутствие отрицательной кредитной истории

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы короткие сроки рассмотрения заявки; залог не требуется Минусы небольшая сумма кредита

Дата актуализации 25.02.2019 15:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт-Комплимент» в 254 городах России