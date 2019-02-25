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Восточный Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт-Комплимент

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 500 000
    через 3 месяца возможен пересмотр лимита
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок непрерывной задолженности - до 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    22%
    16-19% годовых в зависимости от выбранного пакета РКО и периода оплаты
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    990 руб. за открытие лимита
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    не требуется
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    проценты ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    микро и малый бизнес; вид деятельности оптовая и розничная торговля, ресторанный бизнес и общепит; осутствие отрицательной кредитной истории
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • короткие сроки рассмотрения заявки;
    • залог не требуется
    Минусы
    • небольшая сумма кредита
  • Дата актуализации
    25.02.2019 15:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт-Комплимент» в 254 городах России

Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба
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