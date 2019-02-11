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Калуга, кредит для бизнеса

Рефинанс-Бизнес

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование задолженности в других банках
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 75 000 000
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    10—14,75%
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • срок существования бизнеса от 3-х месяцев
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    11.02.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинанс-Бизнес» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
ОГРН
1024000001739
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калуга
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Телефоны
(4842) 54-94-25

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