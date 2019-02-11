Рефинанс-Бизнес
Основные сведения
-
Цель кредита
рефинансирование задолженности в других банках
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 75 000 000
-
Срок кредита
до 10 лет
-
Ставка по кредиту годовых
10—14,75%
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
-
Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
-
Срок существования бизнеса
3 месяца
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- крупная сумма кредита;
- срок существования бизнеса от 3-х месяцев
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
-
Дата актуализации
11.02.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинанс-Бизнес» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
1024000001739
в вашем городе
Калуга
(4842) 54-94-25