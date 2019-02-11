Рефинанс-Бизнес

Основные сведения Цель кредита рефинансирование задолженности в других банках

Валюта рубли

Сумма кредита до 75 000 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых 10—14,75%

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; срок существования бизнеса от 3-х месяцев Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 16:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинанс-Бизнес» в 2 городах России