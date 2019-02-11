Закупка товаров

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 2 000 000

лимит корректируется каждые 3 мес., до 80% от оборотов по счету

Срок кредита н/д

Ставка по кредиту годовых 14%

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения индивидуальный график мин. 20% суммы задолженности и процентов на нее ежемесячно

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику магазины, аптеки, мелкий опт; закупки у одного поставщика

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; возобновляемый кредит Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке по тарифу Безлимитный; обязательное требование по переводу оборотов в банк

Дата актуализации 11.02.2019 17:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Закупка товаров» в 3 городах России