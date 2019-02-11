Закупка товаров
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 2 000 000
лимит корректируется каждые 3 мес., до 80% от оборотов по счету
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Срок кредита
н/д
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Ставка по кредиту годовых
14%
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
индивидуальный график
мин. 20% суммы задолженности и процентов на нее ежемесячно
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
магазины, аптеки, мелкий опт; закупки у одного поставщика
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- без залога;
- возобновляемый кредит
- наличие (открытие) расчетного счета в банке по тарифу Безлимитный;
- обязательное требование по переводу оборотов в банк
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Дата актуализации
11.02.2019 17:25