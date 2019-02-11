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Модульбанк, кредит для бизнеса

Закупка товаров

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 2 000 000
    лимит корректируется каждые 3 мес., до 80% от оборотов по счету
  • Срок кредита
    н/д
  • Ставка по кредиту годовых
    14%
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    мин. 20% суммы задолженности и процентов на нее ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    магазины, аптеки, мелкий опт; закупки у одного поставщика
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • возобновляемый кредит
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке по тарифу Безлимитный;
    • обязательное требование по переводу оборотов в банк
  • Дата актуализации
    11.02.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Закупка товаров» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Модульбанк»
Адрес
156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1
ОГРН
1022200525841
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