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Локо-Банк, кредит для бизнеса

Быстрые деньги

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиции
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—10 000 000
    до 5 000 000 руб. без залога
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    от 12% годовых — при условии страхования жизни собственника бизнеса; +3,5 п. п. без страховки для кредитов до 3 000 000 руб., +3 п. п. без страховки для кредитов от 3 000 000 руб.; итоговая ставка устанавливается индивидуально, и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5% от суммы кредита
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • транспортные средства

    необходимость страхования залога определяется банком

  • Поручительство
    владельцев бизнеса
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ; годовая выручка — до 1 500 млн. руб. (без НДС)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможно кредитование без залога
    Минусы
    • небольшой срок кредитования;
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    19.02.2019 14:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Быстрые деньги» в 21 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
ОГРН
1057711014195
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