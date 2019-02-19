Быстрые деньги
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиции
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—10 000 000
до 5 000 000 руб. без залога
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
от 12% годовых — при условии страхования жизни собственника бизнеса; +3,5 п. п. без страховки для кредитов до 3 000 000 руб., +3 п. п. без страховки для кредитов от 3 000 000 руб.; итоговая ставка устанавливается индивидуально, и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5% от суммы кредита
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- транспортные средства
необходимость страхования залога определяется банком
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Поручительство
владельцев бизнеса
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ; годовая выручка — до 1 500 млн. руб. (без НДС)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможно кредитование без залога
- небольшой срок кредитования;
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
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Дата актуализации
19.02.2019 14:05