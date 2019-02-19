Быстрые деньги

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиции

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—10 000 000

до 5 000 000 руб. без залога

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

от 12% годовых — при условии страхования жизни собственника бизнеса; +3,5 п. п. без страховки для кредитов до 3 000 000 руб., +3 п. п. без страховки для кредитов от 3 000 000 руб.; итоговая ставка устанавливается индивидуально, и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5% от суммы кредита

Материальное обеспечение не требуется недвижимость транспортные средства необходимость страхования залога определяется банком

Поручительство владельцев бизнеса

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ; годовая выручка — до 1 500 млн. руб. (без НДС)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно кредитование без залога Минусы небольшой срок кредитования; наличие единовременной комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 19.02.2019 14:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Быстрые деньги» в 21 городе России