Пополнение оборотных средств

Основные сведения Цель кредита осуществление текущих операционных расходов, закупка товарно-материальных запасов, расширение ассортимента продукции

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—999 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,05%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП гарантийный депозит недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка транспортные средства допускается наличие необеспеченной части по кредиту

Поручительство фактических собственников бизнеса с долей от 51% в УК и учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения при форме выдачи кредит/невозобновляемая кред.линия: 2% от досрочно погашаемой суммы — при сумме долга до 50 млн. руб. в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша; 0,5% от досрочно погашаемой суммы — при сумме долга от 50 млн. руб.(включительно) в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы максимальный размер ставки банком не определен; наличие комиссии при досрочном погашении Особые ограничения при сумме кредита от 50 млн. руб. страхование залога обязательно

Дата актуализации 19.02.2019 23:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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