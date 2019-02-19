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Банк «ФК Открытие», кредит для бизнеса

Пополнение оборотных средств

Основные сведения

  • Цель кредита
    осуществление текущих операционных расходов, закупка товарно-материальных запасов, расширение ассортимента продукции
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—999 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,05%
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • гарантийный депозит
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • собственные векселя банка
    • транспортные средства

    допускается наличие необеспеченной части по кредиту

  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса с долей от 51% в УК и учредителей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    при форме выдачи кредит/невозобновляемая кред.линия: 2% от досрочно погашаемой суммы — при сумме долга до 50 млн. руб. в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша; 0,5% от досрочно погашаемой суммы — при сумме долга от 50 млн. руб.(включительно) в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • максимальный размер ставки банком не определен;
    • наличие комиссии при досрочном погашении
    Особые ограничения
    • при сумме кредита от 50 млн. руб. страхование залога обязательно
  • Дата актуализации
    19.02.2019 23:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Пополнение оборотных средств» в 255 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
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