Инвестиции

Основные сведения Цель кредита финансирование строительства, приобретения и/или ремонта коммерческой недвижимости, приобретения и модернизации оборудования, транспортных средств, инвестиций в прочие основные средства

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—999 000 000

Срок кредита до 15 лет

Ставка по кредиту годовых от 9%

Отсрочка начала погашения кредита допускается

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,05%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП гарантийный депозит недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка транспортные средства

Поручительство фактических собственников бизнеса, владеющими не менее 51% акций и учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения при форме выдачи кредит/невозобновляемая кред.линия: 2% от досрочно погашаемой суммы — при сумме долга до 50 млн. руб. в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша; 0,5% от досрочно погашаемой суммы — при сумме долга от 50 млн. руб.(включительно) в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы максимальный размер ставки банком не определен Особые ограничения при кредитовании свыше 500 млн. руб. страхование залога обязательно

Дата актуализации 19.02.2019 23:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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