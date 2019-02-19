Контрактное финансирование

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотного капитала и покрытия иных расходов, связанных с исполнением действующих и планируемых к заключению контрактов; тендерное кредитование

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—999 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,05%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП гарантийный депозит недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка транспортные средства

Поручительство фактических собственников бизнеса, владеющими не менее 51% акций и учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график проценты ежемесячно

Условия досрочного погашения 0,5% от досрочно погашаемой суммы — при сумме обязательств от 50 млн. руб.(включительно) в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша; 2% от досрочно погашаемой суммы — при сумме обязательств до 50 млн. руб. в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша; комиссия не взимается если кредит предоставлен в форме возобновляемой кредитной линии; при досрочном погашении долга за счет поступлений от заказчика в рамках финансируемого Банком контракта, если кредит предоставлен на условиях погашения задолженности из средств, поступающих по контракту

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы максимальный размер ставки банком не определен; комиссия при досрочном погашении Особые ограничения при сумме кредита свыше 50 млн. руб. страхование залога обязательно

Дата актуализации 19.02.2019 22:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Контрактное финансирование» в 255 городах России