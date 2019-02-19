Контрактное финансирование
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотного капитала и покрытия иных расходов, связанных с исполнением действующих и планируемых к заключению контрактов; тендерное кредитование
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—999 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 9%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6 месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,05%
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- гарантийный депозит
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- собственные векселя банка
- транспортные средства
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Поручительство
фактических собственников бизнеса, владеющими не менее 51% акций и учредителей
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
индивидуальный график
проценты ежемесячно
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Условия досрочного погашения
0,5% от досрочно погашаемой суммы — при сумме обязательств от 50 млн. руб.(включительно) в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша; 2% от досрочно погашаемой суммы — при сумме обязательств до 50 млн. руб. в течение 12 мес. с даты предоставления кредита/первого транша; комиссия не взимается если кредит предоставлен в форме возобновляемой кредитной линии; при досрочном погашении долга за счет поступлений от заказчика в рамках финансируемого Банком контракта, если кредит предоставлен на условиях погашения задолженности из средств, поступающих по контракту
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
Особые ограничения
- максимальный размер ставки банком не определен;
- комиссия при досрочном погашении
- при сумме кредита свыше 50 млн. руб. страхование залога обязательно
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Дата актуализации
19.02.2019 22:58