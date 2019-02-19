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Банк «ФК Открытие», кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов, связанных с недостаточностью или отсутствием денежных средств на расчетном счете
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—999 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9%
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,05%
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • гарантийный депозит
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • собственные векселя банка
    • транспортные средства
  • Поручительство
    фактических собственников бизнеса, владеющими не менее 51% акций и учредителей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    проценты ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • максимальный размер ставки банком не определен
  • Дата актуализации
    19.02.2019 22:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 255 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
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