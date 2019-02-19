Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов, связанных с недостаточностью или отсутствием денежных средств на расчетном счете

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—999 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 9%

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,05%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП гарантийный депозит недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка транспортные средства

Поручительство фактических собственников бизнеса, владеющими не менее 51% акций и учредителей

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета проценты ежемесячно

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы максимальный размер ставки банком не определен

Дата актуализации 19.02.2019 22:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 255 городах России