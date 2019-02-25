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Банк Уралсиб, кредит для бизнеса

Бизнес-Фермер

Основные сведения

  • Цель кредита
    закупка удобрений, кормов, семян и т. п. (в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по льготному финансированию сельскохозяйственных предприятий)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    10 000 000—30 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
    транши по ВКЛ — до 6 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    не взимается
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 мес.
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товарно-материальные ценности
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    животные, морской и речной транспорт, долговые обязательства банка; страхование имущества обязательно

  • Поручительство
    учредителей — физических лиц; супругов / третьих лиц для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    24 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, отрасли: растениеводство и животноводство (искл. разведение свиней, кроликов, прочих пушных зверей на фермах с целью произведения мехосырья, охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях); численность персонала до 250 чел.; годовая выручка до 120 млн руб., возраст собственников бизнеса до 65 лет на дату погашения кредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • крупная сумма кредита
    Минусы
    • недолгий срок финансирования;
    • срок существования бизнеса - от 2-х лет
  • Дата актуализации
    25.02.2019 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Фермер» в 151 городе России

Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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