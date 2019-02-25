Бизнес-Фермер

Основные сведения Цель кредита закупка удобрений, кормов, семян и т. п. (в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по льготному финансированию сельскохозяйственных предприятий)

Валюта рубли

Сумма кредита 10 000 000—30 000 000

Срок кредита до 1 года

транши по ВКЛ — до 6 мес.

Ставка по кредиту годовых 5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита не взимается

Отсрочка начала погашения кредита до 6 мес.

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности товары в обороте транспортные средства животные, морской и речной транспорт, долговые обязательства банка; страхование имущества обязательно

Поручительство учредителей — физических лиц; супругов / третьих лиц для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Срок существования бизнеса 24 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, отрасли: растениеводство и животноводство (искл. разведение свиней, кроликов, прочих пушных зверей на фермах с целью произведения мехосырья, охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях); численность персонала до 250 чел.; годовая выручка до 120 млн руб., возраст собственников бизнеса до 65 лет на дату погашения кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; крупная сумма кредита Минусы недолгий срок финансирования; срок существования бизнеса - от 2-х лет

Дата актуализации 25.02.2019 15:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Фермер» в 151 городе России