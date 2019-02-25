Бизнес-Фермер
Основные сведения
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Цель кредита
закупка удобрений, кормов, семян и т. п. (в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по льготному финансированию сельскохозяйственных предприятий)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
10 000 000—30 000 000
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Срок кредита
до 1 года
транши по ВКЛ — до 6 мес.
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Ставка по кредиту годовых
5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
не взимается
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6 мес.
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
- товары в обороте
- транспортные средства
животные, морской и речной транспорт, долговые обязательства банка; страхование имущества обязательно
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Поручительство
учредителей — физических лиц; супругов / третьих лиц для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
24 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, отрасли: растениеводство и животноводство (искл. разведение свиней, кроликов, прочих пушных зверей на фермах с целью произведения мехосырья, охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях); численность персонала до 250 чел.; годовая выручка до 120 млн руб., возраст собственников бизнеса до 65 лет на дату погашения кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая процентная ставка;
- крупная сумма кредита
- недолгий срок финансирования;
- срок существования бизнеса - от 2-х лет
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Дата актуализации
25.02.2019 15:28