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Крайинвестбанк, кредит для бизнеса

Фермер

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, приобретение новой мобильной сельскохозяйственной и автомобильной техники, новой прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и оборудования, выкуп арендованных земель/выкупа земель с/х назначения
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    250 000—7 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,2%
    итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,8% от суммы кредита единовременно
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
  • Поручительство
    поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Срок существования бизнеса
    24 месяца
  • Требования к заемщику
    ИП, КФХ (Крестьянско-фермерское хозяйство) в форме ИП; возраст ИП 23—65 лет, годовая выручка компаний не превышает 70 млн. руб.;
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие комиссии за выдачу кредита;
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    17.03.2019 18:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Фермер» в 49 городах России

Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
ОГРН
1022300000029
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