Фермер

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, приобретение новой мобильной сельскохозяйственной и автомобильной техники, новой прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и оборудования, выкуп арендованных земель/выкупа земель с/х назначения

Валюта рубли

Сумма кредита 250 000—7 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,2%

итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,8% от суммы кредита единовременно

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

Поручительство поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Срок существования бизнеса 24 месяца

Требования к заемщику ИП, КФХ (Крестьянско-фермерское хозяйство) в форме ИП; возраст ИП 23—65 лет, годовая выручка компаний не превышает 70 млн. руб.;

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие комиссии за выдачу кредита; на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 17.03.2019 18:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Фермер» в 49 городах России