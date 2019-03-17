Фермер
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, приобретение новой мобильной сельскохозяйственной и автомобильной техники, новой прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и оборудования, выкуп арендованных земель/выкупа земель с/х назначения
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
250 000—7 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,2%
итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,8% от суммы кредита единовременно
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
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Поручительство
поручительство основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Срок существования бизнеса
24 месяца
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Требования к заемщику
ИП, КФХ (Крестьянско-фермерское хозяйство) в форме ИП; возраст ИП 23—65 лет, годовая выручка компаний не превышает 70 млн. руб.;
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие комиссии за выдачу кредита;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
17.03.2019 18:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Фермер» в 49 городах России
Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
1022300000029
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Краснодар
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