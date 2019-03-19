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Ассоциация, кредит для бизнеса

Аукцион

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение заявки на участие в аукционе, проводимом в электронной форме
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
    не более 5% от начальной цены контракта приобретаемого имущества
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша - до 90 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    12,75—14,75%
    12,75% годовых при залоге имущества; 14,75% при зачислении выручки по контракту на счет в стороннем банке
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество
  • Поручительство
    для ЮЛ: бенефициаров бизнеса; для ИП: супругов
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможно финансирование без залога
    Особые ограничения
    • заемщик обязан обеспечить возврат денежных средств с электронной площадки на расчетный счет в банке, в случае нарушения данного обязательства - неeстойка в размере 5% от суммы транша/кредита;
    • заемщик обязан направлять денежные средства вернувшиеся с электронной площадки только на погашение ссудной задолженности, в случае нарушения данного обязательства - неустойка в размере 0,5 % от непогашенной суммы транша/кредита в день
  • Дата актуализации
    19.03.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Аукцион» в 31 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(831) 434-36-53

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