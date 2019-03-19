Аукцион

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявки на участие в аукционе, проводимом в электронной форме

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

не более 5% от начальной цены контракта приобретаемого имущества

Срок кредита до 1 года

срок транша - до 90 дней

Ставка по кредиту годовых 12,75—14,75%

12,75% годовых при залоге имущества; 14,75% при зачислении выручки по контракту на счет в стороннем банке

Материальное обеспечение движимое имущество не требуется недвижимое имущество

Поручительство для ЮЛ: бенефициаров бизнеса; для ИП: супругов

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно финансирование без залога Особые ограничения заемщик обязан обеспечить возврат денежных средств с электронной площадки на расчетный счет в банке, в случае нарушения данного обязательства - неeстойка в размере 5% от суммы транша/кредита; заемщик обязан направлять денежные средства вернувшиеся с электронной площадки только на погашение ссудной задолженности, в случае нарушения данного обязательства - неустойка в размере 0,5 % от непогашенной суммы транша/кредита в день

Дата актуализации 19.03.2019 15:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Аукцион» в 31 городе России