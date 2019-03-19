Аукцион
Основные сведения
-
Цель кредита
обеспечение заявки на участие в аукционе, проводимом в электронной форме
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 10 000 000
не более 5% от начальной цены контракта приобретаемого имущества
-
Срок кредита
до 1 года
срок транша - до 90 дней
-
Ставка по кредиту годовых
12,75—14,75%
12,75% годовых при залоге имущества; 14,75% при зачислении выручки по контракту на счет в стороннем банке
-
Материальное обеспечение
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
-
Поручительство
для ЮЛ: бенефициаров бизнеса; для ИП: супругов
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- возможно финансирование без залога
- заемщик обязан обеспечить возврат денежных средств с электронной площадки на расчетный счет в банке, в случае нарушения данного обязательства - неeстойка в размере 5% от суммы транша/кредита;
- заемщик обязан направлять денежные средства вернувшиеся с электронной площадки только на погашение ссудной задолженности, в случае нарушения данного обязательства - неустойка в размере 0,5 % от непогашенной суммы транша/кредита в день
-
Дата актуализации
19.03.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Аукцион» в 31 городе России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
1025200000352
в вашем городе
Нижний Новгород
(831) 434-36-53