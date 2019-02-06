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Кубань Кредит, кредит для бизнеса

Партнер-Предпринимательский

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование оборотного капитала, приобретение основных средств, строительство, ремонт, реконструкция основных средств, используемых в предпринимательской деятельности (в т. ч. оформленных в виде жилой недвижимости)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 5 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
    до 2 лет при залоге автотранспорта и техники, до 5 лет при залоге недвижимости
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
    зависит от суммы и срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки; до 4% за резервирование средств по кредитной линии
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,6—2,4% от суммы неиспользованного остатка по кредитной линии
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • собственные векселя банка
    • спецтехника
    • транспортные средства

    страхование не требуется

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

    возможна выдача наличными

  • Условия досрочного погашения
    комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна выдача наличными;
    • различные формы финансирования
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает;
    • наличие комиссии за досрочное погашение долга
  • Дата актуализации
    06.02.2019 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Партнер-Предпринимательский» в 49 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
ОГРН
1022300003703
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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