Партнер-Предпринимательский

Основные сведения Цель кредита финансирование оборотного капитала, приобретение основных средств, строительство, ремонт, реконструкция основных средств, используемых в предпринимательской деятельности (в т. ч. оформленных в виде жилой недвижимости)

Валюта рубли

Сумма кредита до 5 000 000

Срок кредита до 7 лет

до 2 лет при залоге автотранспорта и техники, до 5 лет при залоге недвижимости

Ставка по кредиту годовых от 13%

зависит от суммы и срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки; до 4% за резервирование средств по кредитной линии

Комиссии за обслуживание кредита 0,6—2,4% от суммы неиспользованного остатка по кредитной линии

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость собственные векселя банка спецтехника транспортные средства страхование не требуется

Форма выдачи кредит кредитная линия кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) возможна выдача наличными

Условия досрочного погашения комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна выдача наличными; различные формы финансирования Минусы макс. ставку банк не указывает; наличие комиссии за досрочное погашение долга

Дата актуализации 06.02.2019 11:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Партнер-Предпринимательский» в 49 городах России