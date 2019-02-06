Партнер-Предпринимательский
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование оборотного капитала, приобретение основных средств, строительство, ремонт, реконструкция основных средств, используемых в предпринимательской деятельности (в т. ч. оформленных в виде жилой недвижимости)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 5 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
до 2 лет при залоге автотранспорта и техники, до 5 лет при залоге недвижимости
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Ставка по кредиту годовых
от 13%
зависит от суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1 000—25 000 руб. за рассмотрение заявки; до 4% за резервирование средств по кредитной линии
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Комиссии за обслуживание кредита
0,6—2,4% от суммы неиспользованного остатка по кредитной линии
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- собственные векселя банка
- спецтехника
- транспортные средства
страхование не требуется
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
возможна выдача наличными
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Условия досрочного погашения
комиссия за досрочное погашение — до 2% годовых от суммы погашения
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна выдача наличными;
- различные формы финансирования
- макс. ставку банк не указывает;
- наличие комиссии за досрочное погашение долга
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Дата актуализации
06.02.2019 11:31