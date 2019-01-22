Тендерный

Основные сведения Цель кредита для обеспечения заявки на участие в тендере (конкурсе или аукционе) в соответствии с ФЗ 44-ФЗ и 223-ФЗ

Валюта рубли

Сумма кредита до 20 000 000

при наличии положительного опыта выполнения заемщиком аналогичных контрактов — не менее 3-х за последние 12 мес — до 20 млн руб.; без обеспечения — до 10 млн руб.

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых от 11,5%

при срочном рассмотрении заявки — от 12,5%

Срок рассмотрения заявки, дней 2—5

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство основных собственников бизнеса

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 24 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется для суммы кредита до 10 млн руб. Минусы максимальная ставка не указана; срок деятельности компании - от 2-х лет

Дата актуализации 22.01.2019 19:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Тендерный» в 41 городе России