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Левобережный, кредит для бизнеса

Тендерный

Основные сведения

  • Цель кредита
    для обеспечения заявки на участие в тендере (конкурсе или аукционе) в соответствии с ФЗ 44-ФЗ и 223-ФЗ
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 20 000 000
    при наличии положительного опыта выполнения заемщиком аналогичных контрактов — не менее 3-х за последние 12 мес — до 20 млн руб.; без обеспечения — до 10 млн руб.
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11,5%
    при срочном рассмотрении заявки — от 12,5%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    2—5
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    основных собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    24 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется для суммы кредита до 10 млн руб.
    Минусы
    • максимальная ставка не указана;
    • срок деятельности компании - от 2-х лет
  • Дата актуализации
    22.01.2019 19:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Тендерный» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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