Тендерный
Основные сведения
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Цель кредита
для обеспечения заявки на участие в тендере (конкурсе или аукционе) в соответствии с ФЗ 44-ФЗ и 223-ФЗ
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 20 000 000
при наличии положительного опыта выполнения заемщиком аналогичных контрактов — не менее 3-х за последние 12 мес — до 20 млн руб.; без обеспечения — до 10 млн руб.
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
от 11,5%
при срочном рассмотрении заявки — от 12,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
2—5
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
основных собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
24 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залог не требуется для суммы кредита до 10 млн руб.
- максимальная ставка не указана;
- срок деятельности компании - от 2-х лет
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Дата актуализации
22.01.2019 19:17