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Уралпромбанк, кредит для бизнеса

Капитал-Поддержка

Основные сведения

  • Цель кредита
    развитие бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—4 000 000
    200 000—2 000 000 руб. по овердрафту, 300 000—4 000 000 руб. по кредиту
  • Срок кредита
    6 мес.—2 года
    в зависимости от вида кредита
  • Ставка по кредиту годовых
    13—15%
    13% годовых по овердрафту, 14% годовых по кредиту на срок до 1 года, 15% — на срок от 1 до 2 лет
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита единовременно, мин. 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • смешанное обеспечение
    • транспортные средства

    залоговая стоимость оборудования не должна превышать 30% от совокупной суммы залоговой стоимости; залог должен обеспечивать основной долг по кредиту; при залоге автотранспорта КАСКО обязательно

  • Поручительство
    учредителей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • овердрафт
  • Режим погашения
    • автоматическое списание средств с расчетного счета
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

    овердрафт — каждые 30 дней

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • при оформлении кредита банк взимает доп.комиссии
    Особые ограничения
    • при открытие овердрафта открытие р/с в банке обязательно
  • Дата актуализации
    19.03.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Капитал-Поддержка» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
ОГРН
1027400001727
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
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Телефоны
(351) 239-65-65

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