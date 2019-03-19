Капитал-Поддержка
Основные сведения
-
Цель кредита
развитие бизнеса
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
200 000—4 000 000
200 000—2 000 000 руб. по овердрафту, 300 000—4 000 000 руб. по кредиту
-
Срок кредита
6 мес.—2 года
в зависимости от вида кредита
-
Ставка по кредиту годовых
13—15%
13% годовых по овердрафту, 14% годовых по кредиту на срок до 1 года, 15% — на срок от 1 до 2 лет
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита единовременно, мин. 3 000 руб., макс. 30 000 руб.
-
Срок рассмотрения заявки, дней
3
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- смешанное обеспечение
- транспортные средства
залоговая стоимость оборудования не должна превышать 30% от совокупной суммы залоговой стоимости; залог должен обеспечивать основной долг по кредиту; при залоге автотранспорта КАСКО обязательно
-
Поручительство
учредителей
-
Форма выдачи
- кредит
- овердрафт
-
Режим погашения
- автоматическое списание средств с расчетного счета
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
овердрафт — каждые 30 дней
-
Срок существования бизнеса
12 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- при оформлении кредита банк взимает доп.комиссии
- при открытие овердрафта открытие р/с в банке обязательно
-
Дата актуализации
19.03.2019 16:33