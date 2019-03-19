Капитал-Поддержка

Основные сведения Цель кредита развитие бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—4 000 000

200 000—2 000 000 руб. по овердрафту, 300 000—4 000 000 руб. по кредиту

Срок кредита 6 мес.—2 года

в зависимости от вида кредита

Ставка по кредиту годовых 13—15%

13% годовых по овердрафту, 14% годовых по кредиту на срок до 1 года, 15% — на срок от 1 до 2 лет

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита единовременно, мин. 3 000 руб., макс. 30 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней 3

Материальное обеспечение недвижимость оборудование смешанное обеспечение транспортные средства залоговая стоимость оборудования не должна превышать 30% от совокупной суммы залоговой стоимости; залог должен обеспечивать основной долг по кредиту; при залоге автотранспорта КАСКО обязательно

Поручительство учредителей

Форма выдачи кредит овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) овердрафт — каждые 30 дней

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы при оформлении кредита банк взимает доп.комиссии Особые ограничения при открытие овердрафта открытие р/с в банке обязательно

Дата актуализации 19.03.2019 16:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Капитал-Поддержка» в 2 городах России