Овердрафт Особый
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50 000 000
пересмотр лимита задолженности — ежемесячно. лимит на 1-й месяц устанавливается в размере 30—45% от среднемесячного кредитового оборота за последние 6 месяцев по р/с счетам, но не более кредитового оборота за последний месяц
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Срок кредита
до 1 года
транши 30 и 45 дней
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Ставка по кредиту годовых
11—13%
13% годовых до перевода оборотов в банк; 11% — с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода оборотов
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
7 000 руб. за рассмотрение заявки
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Поручительство
основного учредителя, акционера
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможно снижение ставки
Особые ограничения
- требуется перевод оборотов в банк;
- при оформлении кредита взимается доп.комиссия
- в течение 30 дней с момента выдачи овердрафта клиенту необходимо
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Дата актуализации
19.03.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Особый» в 2 городах России
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
1023800000278
в вашем городе
Иркутск
(3952) 24-16-20