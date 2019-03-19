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Байкалкредобанк, кредит для бизнеса

Овердрафт Особый

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50 000 000
    пересмотр лимита задолженности — ежемесячно. лимит на 1-й месяц устанавливается в размере 30—45% от среднемесячного кредитового оборота за последние 6 месяцев по р/с счетам, но не более кредитового оборота за последний месяц
  • Срок кредита
    до 1 года
    транши 30 и 45 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    11—13%
    13% годовых до перевода оборотов в банк; 11% — с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода оборотов
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    7 000 руб. за рассмотрение заявки
  • Поручительство
    основного учредителя, акционера
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможно снижение ставки
    Минусы
    • требуется перевод оборотов в банк;
    • при оформлении кредита взимается доп.комиссия
    Особые ограничения
    • в течение 30 дней с момента выдачи овердрафта клиенту необходимо
    перевести обороты в банк
  • Дата актуализации
    19.03.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Особый» в 2 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
Адрес
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
ОГРН
1023800000278
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Телефоны
(3952) 24-16-20

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