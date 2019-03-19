Овердрафт Особый

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 50 000 000

пересмотр лимита задолженности — ежемесячно. лимит на 1-й месяц устанавливается в размере 30—45% от среднемесячного кредитового оборота за последние 6 месяцев по р/с счетам, но не более кредитового оборота за последний месяц

Срок кредита до 1 года

транши 30 и 45 дней

Ставка по кредиту годовых 11—13%

13% годовых до перевода оборотов в банк; 11% — с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода оборотов

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 7 000 руб. за рассмотрение заявки

Поручительство основного учредителя, акционера

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно снижение ставки Минусы требуется перевод оборотов в банк; при оформлении кредита взимается доп.комиссия Особые ограничения в течение 30 дней с момента выдачи овердрафта клиенту необходимо перевести обороты в банк перевести обороты в банк

Дата актуализации 19.03.2019 19:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Особый» в 2 городах России