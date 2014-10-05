Развитие бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
запуск нового проекта или модернизация действующего производства
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
10,5—14%
10,5% годовых на 1-й год, далее 12,5% при сумме кредита 20—50 млн руб., 13% — 1,6—20 млн руб., 14% — до 1,6 млн руб.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
7 000 руб. за рассмотрение заявки
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
для торговых предприятий: 50% от суммы кредита- залог недвижимости, транспорта, оборудования (по усмотрению Банка); 50% от суммы кредита Поручительство Иркутского Гарантийного Фонда; для предприятий, не относящихся к торговым: 30% от суммы кредита- залог недвижимости, транспорта, оборудования. (по усмотрению Банка); 70% от суммы кредита Поручительство Иркутского Гарантийного Фонда.
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Поручительство
основного учредителя, акционера
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- различные варианты залогового обеспечения;
- низкая ставка в первый год
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- для субъектов МСП (для Клиентов, соответствующих критериям, установленным ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ) при предоставлении развернутого обоснования проекта
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Дата актуализации
19.03.2019 19:57