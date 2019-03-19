Развитие моногородов
Основные сведения
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Цель кредита
запуск нового проекта или модернизация действующего производства
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—30 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
10—14%
10% годовых на 1-й год, далее 12,5% при сумме кредита 20—50 млн руб., 13% — 1,6—20 млн руб., 14% — до 1,6 млн руб.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
7 000 руб. за рассмотрение заявки
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
для торговых предприятий — 50% залог недвижимости, транспорта, оборудования, 50% Поручительство Иркутского Гарантийного Фонда; для прочих — 30% залог недвижимости, транспорта, оборудования, 70% Поручительство Иркутского Гарантийного Фонда
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Поручительство
основного учредителя, акционера
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; деятельность ведется на территории моногорода
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- различные варианты залогового обеспечения;
- низкая ставка в первый год
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
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Дата актуализации
19.03.2019 19:58