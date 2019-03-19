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Байкалкредобанк, кредит для бизнеса

Развитие моногородов

Основные сведения

  • Цель кредита
    запуск нового проекта или модернизация действующего производства
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—30 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    10—14%
    10% годовых на 1-й год, далее 12,5% при сумме кредита 20—50 млн руб., 13% — 1,6—20 млн руб., 14% — до 1,6 млн руб.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    7 000 руб. за рассмотрение заявки
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти месяцев
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • транспортные средства

    для торговых предприятий — 50% залог недвижимости, транспорта, оборудования, 50% Поручительство Иркутского Гарантийного Фонда; для прочих — 30% залог недвижимости, транспорта, оборудования, 70% Поручительство Иркутского Гарантийного Фонда

  • Поручительство
    основного учредителя, акционера
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; деятельность ведется на территории моногорода
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • различные варианты залогового обеспечения;
    • низкая ставка в первый год
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    19.03.2019 19:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Развитие моногородов» в 2 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
Адрес
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
ОГРН
1023800000278
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