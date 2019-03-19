Развитие моногородов

Основные сведения Цель кредита запуск нового проекта или модернизация действующего производства

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—30 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 10—14%

10% годовых на 1-й год, далее 12,5% при сумме кредита 20—50 млн руб., 13% — 1,6—20 млн руб., 14% — до 1,6 млн руб.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 7 000 руб. за рассмотрение заявки

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства для торговых предприятий — 50% залог недвижимости, транспорта, оборудования, 50% Поручительство Иркутского Гарантийного Фонда; для прочих — 30% залог недвижимости, транспорта, оборудования, 70% Поручительство Иркутского Гарантийного Фонда

Поручительство основного учредителя, акционера

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; деятельность ведется на территории моногорода

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; различные варианты залогового обеспечения; низкая ставка в первый год Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 19.03.2019 19:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Развитие моногородов» в 2 городах России